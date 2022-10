Sanremo: all'hotel Des Anglais l'incontro dei delegati liguri dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (foto)

L'incontro di Sanremo ha permesso inoltre di confermare il cav. Antonio Motosso a nuovo delegato comunale di Imperia e il cav. Gianni Ostanel a nuovo delegato comunale di Sanremo.

Grande soddisfazione per gli organizzatori dell'incontro il gr. uff. Alberto Bianco e il delegato provinciale Pecchinino, per le decisioni e gli obiettivi proposti e accettati dai delegati. Un pranzo conviviale nel ristorante del grand hotel Des Anglais, ha contribuito inoltre, vista la perfetta accoglienza del direttore dell'albergo Paolo Madonia, a designare con parere unanime dei delegati presenti, il grand hotel Des Anglais, a sede ufficiale degli incontri a Sanremo degli insigniti ANIOC della Liguria. La giornata si è conclusa con un brindisi in onore al cav. uff. Roberto Pecchinino, per l'impegno svolto nell'associazione e per essere stato selezionato dalla “Famija Sanremasca” e dall'amministrazione di Sanremo, a ricevere il 13 ottobre in occasione della festa del Santo Patrono il “Premio San Romolo per le Opere Sociali 2022”.