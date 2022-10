Chi cerca la parola ‘Sanremo’ su Google e da dove? In testa c’è il Piemonte, ma il secondo posto è una sorpresa. E all’estero…

Sanremo non è una città come le altre, ha poco meno di 60 mila abitanti ma vive dinamiche da grande metropoli tra Festival e flussi turistici che in estate ne raddoppiano la popolazione. Inevitabile, quindi, che anche la sua ‘vita’ sul web sia differente da altre cittadine delle stesse dimensioni.

I dati di Google Trends mostrano un comprensibile picco a febbraio nei giorni del Festival, ma anche l’estate è un buon banco di prova per le ricerche sul web. Da una nostra ricerca su Google emerge però un dato curioso sulla provenienza delle ricerche.

La maggior parte delle ricerche extra regione arrivano dal Piemonte, territorio strettamente collegato alla Città dei Fiori per motivazioni turistiche e per la grande presenza di seconde case. Le località piemontesi che maggiormente hanno cercato ‘Sanremo’ su Google sono insospettabili e, soprattutto, non sono grandi centri: Tronzano Vercellese, Corio, Chiusa di Pesio.

Al secondo posto la prima sorpresa, c’è la Puglia. Il ‘tacco’ d’Italia sposta improvvisamente a Sud la ricerca di ‘Sanremo’ su Google e, in particolare, le interazioni arrivano da Montesano Salentino, Corsano e Castro. La classifica delle regioni prosegue così: Marche, Lombardia, Toscana, Sicilia, Abruzzo, Campania, Umbria, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Basilicata, Veneto, Molise, Calabria, Lazio, Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Trentino Alto Adige.

Uscendo dai confini nazionali il primo Paese nelle ricerche di ‘Sanremo’ su Google è la Svizzera, in particolare da Ticino, Glarona e Osvaldo; segue la Francia con Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Rodano-Alpi e Linguadoca-Rossiglione. Tra le ricerche intercontinentali spicca il Brasile che sorprendentemente si piazza al quinti posto con la parola ‘Sanremo’ che sembra interessare parecchio a Espírito Santo, Rondônia e Paraíba.

Il tutto a dimostrazione del grande e costante interesse che la città riesci a generare in Italia, in Europa e nel mondo.