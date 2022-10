Bordighera: con ben 12 postazioni effettive, al via da domani il servizio di dialisi all'ospedale Saint Charles

Prenderà domattina il via il primo turno nella nuova e moderna struttura del Palasalute di Bordighera, dell'attività dedicata alla dialisi. Finalmente il servizio, trasferitosi dalla sede di Villa Olga a Ventimiglia, trova casa a Bordighera nel complesso dell'ospedale Saint Charles con ben 12 postazioni effettive oltre ad una postazione di emergenza. I nuovi locali sono stati realizzati seguendo le più aggiornate linee guida in materia e circa 48 saranno i dializzati che, a partire da domattina, usufruiranno dei servizi del reparto: essi saranno suddivisi in quattro turni, tra mattina e pomeriggio, tre volte a settimana per ciascun paziente. Inoltre, all'interno del reparto, si potrà beneficiare alle già potenziate attività legate all'ipertensione e al funzionamento di un ambulatorio nefrologico per la prevenzione.