Sanremo: parcheggio selvaggio di fronte al Casinò, la segnalazione con foto di un cittadino

"Buongiorno,

Ho un alloggio in corso Inglesi e transito tutti i giorni di fronte al Casino. Desidero segnalare questa assurda situazione da 4 giorni e 4 notti: un’auto straniera parcheggiata in prossimità della curva di fronte al Casino dove chi scende deve fare retromarcia per far transitare l’auto che sale!! Sabato, giornata di maggior turismo, la sera è stato un incubo transitare per il via vai di auto che erano costrette a fare retromarcia.



Sergio T.



Nota: foto scattata questa mattina alle ore 8.00".