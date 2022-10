Pallamano, lo storico Athletic Bordighera Club rinasce dopo 51 anni di attività (Video)

L’Athletic Bordighera Club rinasce. Dopo due anni difficili a causa del Covid la società Abc Bordighera cambia gestione, presidente e organigramma, e punta a continuare a raggiungere gli ottimi successi ottenuti nella stagione 2021-2022 appena conclusa.

Nasce così una nuova era per l’Abc incentrata principalmente sull’amore per lo sport, lo spirito di gruppo, l’amicizia, l’educazione sportiva e non. “L’anno scorso abbiamo raggiunto degli ottimi risultati: il secondo posto nel campionato italiano under 15, assegnato per differenza di reti, il terzo posto nel campionato francese under 15 e il quarto posto al Festival della pallamano a Misano Adriatico, dove si svolge il Trofeo Topolino che è la più grande manifestazione di pallamano giovanile” - ricorda il nuovo presidente Roberto Rizzi.

L’Abc rinasce da un gruppo di ex giocatori, che cercheranno di trasmettere i valori della pallamano alle nuove leve. “La società, che avrebbe chiuso totalmente i battenti con la passata gestione, rinasce grazie ad un gruppo di volenterosi ex giocatori che a distanza di anni si sono ritrovati. Per amore della pallamano hanno deciso di rilevare la società per evitare che chiudesse definitivamente dopo 51 anni di onorata carriera. Mi hanno chiesto di fare il presidente e orgogliosamente mi ha fatto piacere. Già negli anni Ottanta ero stato il vice presidente e così la pallamano mi è sempre rimasta nel cuore anche se personalmente non ho mai praticato” - spiega il presidente dell’Abc Bordighera - “Abbiamo trovato dei collaboratori che sono persone squisite che dedicano anima e corpo alla causa”.

Quest’anno l’Abc disputerà campionati in Italia nella categoria under 11, under 13 misto (maschi e femmine) e under 17 maschile e in Francia nella categoria under 11 maschile e misto, under 13 misto e under 17 maschile. “La nuova stagione sarà molto impegnativa perché ci siamo lanciati sia ad affrontare il campionato francese che il campionato italiano. Saranno partite difficili un po’ per tutti, ma soprattutto per le nostre ragazze, che si sono ritrovati bloccati con il Covid e perciò gli allenamenti venivano sospesi perché non si poteva fare attività sportiva visto che è uno sport di contatto o erano all’aperto. Ora hanno da una parte l’input a scendere in campo ma dall’altra c’è un po’ di timore nell’affrontare le altre squadre” - svela il consigliere Romina Rivella - “Abbiamo in programma iniziative con la Federazione Italiana Giuoco Handball e il Miur - Ministero della pubblica istruzione per insegnare questo sport nelle scuole”.

L’Abc ha creato delle collaborazioni sia con la Pallamano Ventimiglia sia con la San Camillo di Imperia. “Abbiamo fatto delle fusioni con la Pallamano Ventimiglia per il maschile e con la San Camillo di Imperia per il femminile per cercare di fare un’unica squadra e poter così partecipare ai vari campionati. Il rischio era avere pochi ragazzi nelle varie società e di conseguenza nessuna società si sarebbe potuta iscrivere ai tornei. L’obiettivo della società è infatti quello di permettere anche alle ragazze che militano nella società di disputare il campionato, italiano e francese under 17. Purtroppo a causa del Covid non è stato loro possibile giocare in campionato, nella passata stagione, ma si sono sempre allenate con passione e costanza. L’unico esordio ufficiale è stato durante il Festival della pallamano a Misano Adriatico dove hanno raggiunto il primo posto della Coppa Italia per la loro categoria" - dicono Roberto Rizzi e Romina Rivella - "Le ragazze inoltre partecipano al progetto transfrontaliero Levant 06, dato dalla cooperazione tra la Federazione di pallamano italiana quella francese e di Monaco. L’Abc sta anche creando le basi per formare, in un prossimo futuro, nuovi giocatori con allenamenti ludico sportivi dai 6 anni e creare così sempre più opportunità di diversificare i giocatori in tutte le categorie. Al momento ci alleniamo un po' alla palestra Conrieri, un po' al Palasport di Bordighera e un po' a Ventimiglia”.

Il club di pallamano di Bordighera con i suoi 51 anni è la prima società che ha introdotto la pallamano in Liguria ed è uno dei più storici e longevi club della provincia di Imperia. La società è affiliata al CONI, alla FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) e alla FFHB (Federazione Francese Handball). “Lo sport della pallamano nella Città delle Palme è infatti una tradizione grazie alla società Abc” - racconta il presidente Roberto Rizzi - “Negli anni 60’ un noto esperto tedesco di pallamano Ferdl Czak, grazie alla conoscenza con Emilio Biancheri giunse a Bordighera e iniziò ad insegnare i fondamentali del gioco. Nel 1967, il futuro fondatore dell’Abc Bordighera, organizzò il primo incontro ufficiale di pallamano in Liguria tra le FF.AA. Di Roma e il Cavigal Nice Sport. Il 16 marzo del 1971 a Bordighera nacque la società Athletic Bordighera Club per volontà dell’atleta azzurro Emilio Biancheri. L’Abc partecipò fin dal 1975 con le proprie squadre ai campionati francesi, dipartimento Alpi Marittime. La federazione francese di pallamano è una delle più importanti federazioni della Francia con più di mezzo milione di tesserati e più di 2400 club, 126 club solo nel dipartimento Alpi Marittime. I giovani sono molto numerosi ed attivi in questo sport, il 50% dei tesserati si concentra tra i 5 e i 19 anni di età. Il terzo sport nazionale in Francia è proprio la pallamano. La società Abc raggiunse l’apice della sua storia tra gli anni ‘70 e ‘80 quando la squadra maschile militò per qualche anno in serie B e la squadra femminile giocò in serie A per due stagioni consecutive”.

Per far conoscere la pallamano oggi verrà organizzato un open day alla palestra Conrieri a Bordighera. “Organizziamo un evento dalle 15 alle 17 per avvicinare a questo sport più persone, dai ragazzini agli over” - svela Romina Rivella - “Il fine settimana del 15 e 16 ottobre avremo sia gli under 11 che gli under 17 impegnati in Francia per fare dei triangolari pre campionato francese, che ha regole un po’ differenti rispetto a quello italiano e inoltre i francesi fanno delle pre selezioni per poi stabilire i gironi da fare. Cercheremo inoltre di organizzare qualcosa di sociale, per dare aiuto. Ci faremo fornire dagli assistenti sociali un elenco di famiglie indigenti, in sinergia con il Comune, affinché se qualcuna di queste famiglie ha dei figli che hanno piacere di fare dello sport ma non se lo possono permettere possono venire da noi e la tessera non la pagheranno, i costi verranno perciò assorbiti dalla società”.