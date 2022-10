Calcio a 5, Coppa Italia di serie C. L'Airole inizia la stagione con un tris

Tris all'esordio per l'Airole FC nella stagione FIGC 2022-23 di calcio a 5 della Liguria. Nella prima giornata del Girone A di Coppa Italia regionale le viverne si sono imposte davanti al pubblico amico del PalaRoja contro il Santo Stefano al termine di una gara decisa nel primo tempo. Dopo pochi secondi di gioco infatti i biancoverdi erano già in vantaggio grazie ad un diagonale di Vincenzo Gullace che poco dopo mandava in gol il compagno Marco Foti per il 2-0 siglato con un tocco da biliardo da posizione defilata. Il Santo Stefano alzava quindi la testa e sfiorava in un paio di circostanze il gol trovando però sulla sua strada un Gabriele Prato sempre attento ed autore di ottimi interventi. Poco prima dell'intervallo arrivava così la terza rete che vedeva un Gullace ancora in versione assist-man in questo caso per Fabio Topa abile a proporsi sulla fascia ed a chiudere sul primo palo.

Nella ripresa l'Airole amministrava il risultato concedendo qualcosa di più agli ospiti che a cavallo di metà tempo andavano ancora vicini al gol cogliendo anche un palo ed una traversa che con migliore fortuna avrebbero potuto riaprire il match. Un match che l'Airole cercava invece di legittimare definitivamente negli ultimi minuti di gioco nei quali, anche sfruttando gli spazi lasciati dal Santo Stefano proteso in avanti alla ricerca del gol, il team biancoverde sfiorava in almeno tre circostanze una rete che avrebbe potuto accrescere il bottino. Il 3-0 finale porta quindi le viverne in testa alla classifica del girone A in attesa della partita di venerdì prossimo fra Santo Stefano e Taggia e della terza ed ultima giornata, prevista fra 15 giorni, in cui i biancoverdi faranno visita ai giallorossi sul loro terreno di Castellaro. Per i biancoverdi una buona ipoteca quindi per il passaggio del turno, che vedrà qualificate le prime due squadre di ogni girone, ma anche la certezza di dover cercare di passare il girone da primi per poter disputare in casa la gara secca del turno successivo.