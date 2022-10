Sanremo: cabina telefonica nel mirino dei vandali, vetri distrutti dal lancio di bottiglie (foto)

Hanno ancora senso le cabine telefoniche? Nell'epoca della comunicazione tascabile si direbbe di no. E allora perché sono ancora lì rischiando di diventare l'obiettivo dei vandali?



Sanremo ne dà una nuova dimostrazione con la cabina telefonica vicino alle Poste centrali di via Roma finita nel mirino di qualcuno che ha pensato bene di spaccare i vetri lanciando bottiglie. E ora il risultato è un angolo di degrado e abbandono in pieno centro.



Vero è che la responsabilità piena è di chi ha provocato il danno, ma è altrettanto vero che la rimozione di sistemi ormai ampiamente obsoleti contribuirebbe all'immagine del centro città.