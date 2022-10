Sanremo: l’ingresso di Bussana Vecchia si veste di colore con il lavoro di Barrio Buidlers e BussanArte (foto e video)

Le immagini dei lavori a Bussana Vecchia (fotogallery by Giulia Russello)

C’è sempre più colore alle porte di Bussana Vecchia. Domenica il ritorno in azione di Barrio Buidlers insieme all’associazione BussanArte ha prodotto il nuovo murales che dà il benvenuto al ‘villaggio’.

Un’opera iniziata già da tempo con le decorazioni che in questi anni sono nate sui muri e che ora sembrano voler proseguire. Una domenica di festa tra musica e mercatini ha accompagnato il lavoro dell’artista toscano Andrea Marchetti, contattato da Barrio Buidlers per firmare la nuova opera per Bussana Vecchia.

Grazie al lavoro di domenica scorsa ora il ‘villaggio’ ha un nuovo murales, una nuova opera d’arte ad accogliere turisti e residenti.

Le iniziative di Barrio Buidlers, progetto sanremese che coniuga blockchain, inclusione e riqualificazione degli spazi urbani, proseguiranno ora con nuovi interventi nel nome dell’arte. Il prossimo spot potrebbe essere via Martiri.

Le interviste

Nella fotogallery firmata da Giulia Russello le immagini della giornata