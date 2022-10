La Protezione Civile di Sanremo scende in strada per diffondere le informazioni utili in caso di allerta meteo.

Come noto, l'autunno è periodo delicato per le abbondanti piogge ed è giusto che la cittadinanza sia opportunamente informata per prevenire situazioni di pericolo.

Il personale della Protezione Civile è presente oggi, giornata di punta per le vie del centro, in piazza Colombo e in piazza Eroi dalla fontana Siro Carli