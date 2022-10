Sanremo: caso scuolabus, l'assessore Pireri risponde alla ditta “Dati corretti, avrebbero dovuto verificare il piano del trasporto prima di presentare l'offerta”

“Apprendiamo con stupore dal comunicato della ditta Fratarcangeli che, secondo loro, il Comune avrebbe sbagliato a trasmettere i dati della gara alla Stazione Appaltante Regionale”.

L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, Costanza Pireri, interviene con una nota in risposta alle dichiarazioni della ditta Fratarcangeli, assegnataria del bando per il servizio scuolabus che, ad oggi, ancora non è partito.

Aggiunge l'assessore Pireri: “In attesa di definire la questione con i dirigenti competenti del Comune e della Suar, non possiamo non spiegare ai cittadini, che da diversi giorni aspettano l’attivazione del servizio, che i dati trasmessi dal Comune sono corretti, rispondono alla media dei km percorsi negli ultimi anni dal precedente gestore e rispecchiano il piano comunale del trasporto scolastico, che programma i viaggi di andata e ritorno compresa la partenza ed il ritorno al deposito, piano che può subire modifiche a seconda del numero di studenti iscritti, che ogni anno non è dato prevedere”.

“Inoltre - conclude l'assessore Pireri - duole precisare che sebbene un sopralluogo non fosse stato prescritto dalla Suar l’operatore economico avrebbe dovuto diligentemente verificare il piano del trasporto scolastico prima di predisporre la sua offerta, che oggi vorrebbe rinegoziare violando la normativa sugli appalti. Una nuova riunione tra i dirigenti competenti è programmata per lunedì, ma in attesa di definire la questione voglio rassicurare le famiglie, perché stiamo lavorando per garantire in tempi brevi la partenza del servizio”.