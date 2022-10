Il Panathlon Club rende omaggio al Circolo Tennis Sanremo in occasione del 125esimo anno di fondazione (Foto)

Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha voluto rendere omaggio al “Circolo Tennis Sanremo” in occasione del 125° anno di fondazione, la più longeva società sportiva sanremese e forse della Provincia, e per la sua promozione alla serie “B”.

Il presidente Angelo Masin ha ringraziato i presenti che hanno voluto festeggiare il sodalizio partecipando alla serata: l'assessore ai lavori Pubblici del Comune di Sanremo Massimo Donzella, il presidente del Tennis Sanremo Matteo Civarolo, il vice presidente Riccardo Civarolo, il grandissimo campione di Tennis Gianluca Mager proveniente direttamente dal Torneo di Tennis di Lisbona. Matteo Tosi, Massimiliano Conti e il socio, neoeletto senatore della Repubblica Italiana Gianni Berrino e molte altre personalità sportive e culturali.

La serata si è aperta con l'intronizzazione nel club di due nuovi soci: Antonio Motosso di Imperia, ex arbitro di calcio attualmente osservatore arbitrale per il settore calcio a 11 e consigliere del Comune di Imperia; e Fabio Perri di Vallecrosia che è entrato nel club nella categoria cronometristi, responsabile del fotofinish e istruttore federale, consigliere del Comune di Vallecrosia e amministratore provinciale per 4 anni.

"Nel 1897 fu fondato a Sanremo il secondo circolo di tennis d'Italia" - dice Riccardo Civarolo - "con il nome di “Tennis and Bridge Club”. Per un lungo periodo il circolo ospitò una folta comunità cosmopolita che popolava la Riviera Ligure attratta dal suo clima mite e dal suo mare. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale gli ospiti inglesi si allontanarono e anche il gioco del tennis conobbe un improvviso oblio. Subito dopo la guerra il circolo conobbe una nuova gioventù ed iniziò a concentrare le proprie attenzioni sull’attività agonistica e giovanile, dando vita ad una miriade di manifestazioni sportive. Quest'anno il circolo ha organizzato dopo diversi anni un torneo internazionale: il Torneo Atp Challenger Sanremo, un torneo molto importante, disputatosi nei primi giorni del mese di aprile. Dopo il successo tecnico e di pubblico ottenuto dal Challenger, vinto dal danese Holger Rune, ha organizzato il “Torneo Masters Championships Open summer edition”. La stagione agonistica 2022 è stata particolarmente felice per il Circolo Tennis Sanremo, costellata di continui successi culminati con il passaggio del Circolo Tennis Sanremo alla serie B". Conclude dicendo che "questo è stato il miglior modo per festeggiare i 125 anni di storia e grande tennis del Circolo Tennis Sanremo che è una fucina di talenti per la nostra regione e per l’Italia intera”.

Gianluca Mager, finalista dell’edizione 2020 del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro che ha vinto quattro trofei Challenger e quattro titoli Futures e ha raggiunto la posizione n° 62 del ranking ATP il 22 novembre 2021, è la realtà più qualificata in questo momento.

Ha preso la parola Massimo Donzella elogiando il sodalizio per l'organizzazione di grandi eventi e per la sua scuola tennis che ogni anno sforna dei campioni tra cui ultimamente Matteo Arnaldi che quest'anno ha scalato ben 700 posizioni ATP.

Gianluca Mager ha detto che "la sua massima gratificazione è stata quella di aver indossato la maglia azzurra giocando nel 2020 in Coppa Davis regalando all'Italia il secondo punto contro la Corea del Sud".

Ha preso la parola Matteo Tosi che ha rivissuto il percorso che ha portato il Circolo Tennis Sanremo alla conquista della serie “B”. Infine è intervenuto il senatore Gianni Berrino che ha ripercorso le fasi che hanno consentito al Circolo Tennis Sanremo di organizzare il grande Torneo di tennis ATP Challenger con l'augurio che il torneo diventi sempre più importante, complimentandosi col circolo per l'attenzione e l’impegno verso i giovani, che lo vede tra uno dei più qualificati sodalizi del panorama nazionale.

Il presidente Angelo Masin ha ringraziato tutti gli intervenuti in particolare i relatori omaggia: il Circolo Tennis Sanremo con un crest con ha dedicato in ricordo della serata, Gianluca Mager con un oggetto artistico per le molte soddisfazioni che ha dato agli sportivi sanremesi e italiani e Gianni Berrino con una targa per la sua recente elezione al Senato della Repubblica Italiana con l'augurio di poter dare il suo contributo operoso per il bene dell'Italia e del popolo Italiano.