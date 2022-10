“Spesa solidale”, il Lions Club Sanremo Host dona generi alimentari per le famiglie bisognose di sei parrocchie della Città dei Fiori (Foto)

Il Lions Club Sanremo Host, guidato per l'anno sociale 2022-2023, dal presidente Domenico Frattarola, con il parere favorevole del consiglio direttivo, hanno deliberato di acquistare generi alimentari per 1.500,00 euro per donarli alle famiglie bisognose di sei parrocchie della città di Sanremo.

Su richiesta dei parroci della parrocchia della Mercede a San Martino (padre Pietro), della parrocchia di San Siro (Don Nicholas), dei Frati Cappuccini (padre Andrea), della parrocchia di San Rocco (don Marco), della parrocchia dell'Annunciazione del Borgo (don Massimo) e quella di San Sebastiano a Coldirodi (don Filippo), i soci del Lions Club Sanremo Host, hanno acquistato generi alimentari di prima necessità (latte, olio di oliva, pasta, passata di pomodoro, scatole di tonno e carne in scatola, biscotti, farina, zucchero, caffe, scatole di legumi, formaggini e altri alimenti a lunga conservazione).

In collaborazione con la direzione del Carrefour di Bussana e con l'aiuto straordinario dello staff del supermercato, sono stati preparati sei bancali di generi alimentari, uno per parrocchia con i prodotti appositamente selezionati, come erano stati richiesti dai parroci. Nei giorni scorsi il presidente Frattarola, con l'aiuto dei soci Vincenzo Benza, Oriana Ragazzo, Stefania Balestra, Roberto Pecchinino e Graziella Ciccarelli, hanno provveduto a consegnare personalmente ai parroci la “Spesa solidale”.

Grande soddisfazione del presidente del Lions Club Sanremo Host Domenico Frattarola e di tutto il consiglio direttivo, per quest'altro importante gesto umanitario, che ha permesso di fare del bene, anche se è stata solo una piccola goccia, rispetto alle migliaia di richieste che parroci e associazioni umanitarie ricevono ogni giorno. Una frase a cui si ispira il Lions club sanremese per i suoi service: “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” (Madre Teresa di Calcutta).

Il presidente internazionale Brian E. Sheehan del Lions International esorta tutti i soci Lions del mondo a servire chi è nel bisogno, perché è necessario il contributo di tutti, perché solo lavorando tutti insieme formando una grande squadra si possono ottenere risultati ancora più grandi.