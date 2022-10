Sanremo: confronto in maggioranza sul caso-Bellini, Viale “Si va avanti insieme, ma abbiamo chiesto rispetto delle regole”

All’ora di pranzo a palazzo Bellevue è andata in scena la riunione di maggioranza chiamata a fare chiarezza sul caso-Bellini.

Una volta chiusa la campagna elettorale, la squadra del sindaco Alberto Biancheri ha voluto mettere nero su bianco la questione nata quando, alcune settimane fa, il consigliere di maggioranza Umberto Bellini si è palesemente avvicinato a Fratelli d’Italia (senza mai iscriversi al partito) entrando anche in contrasto con alcune scelte della sua stessa squadra di governo.

Bellini non ha mai fatto segreto della difficile convivenza con il Partito Democratico e, proprio a ridosso del voto, ha anche più volte sottolineato il proprio disappunto per l’endorsement del sindaco a favore di Azione.

La data di oggi, quindi, era segnata in rosso sul calendario per una seduta di maggioranza dai toni inevitabilmente accesi.

“Il confronto è stato franco, ognuno ha espresso la propria opinione sui fatti - commenta ai nostri microfoni Marco Viale, capogruppo di ‘Sanremo al Centro’ - c’è stato uno scambio di idee tra il sindaco e tutti gli altri componenti della maggioranza. Si va avanti insieme, ma abbiamo chiesto rispetto delle regole”.

Umberto Bellini per il momento si trincera dietro un “no comment”, come anche Giorgio Trucco, capogruppo del Partito Democratico: “Non commento, non si è parlato del PD”.

I primi riscontri del confronto odierno non tarderanno ad arrivare: lunedì è in programma il primo consiglio comunale dopo la lunga pausa estiva.