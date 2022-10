Integratori di Omega 3: a che cosa servono

Quando si parla di omega tre, si fa riferimento a degli acidi grassi polinsaturi essenziali per tutto l’organismo. Sono naturalmente presenti in alcuni cibi, tuttavia spesse volte vale la pena integrare il loro apporto facendo ricorso agli integratori poiché l’organismo non ha la capacità di produrli da solo. È importante assumere integratori di omega 3 per una serie di motivi. Per scoprire a che cosa servono gli omega 3 e quali sono i loro benefici, abbiamo preparato una guida completa.

Preziosi per il sistema cardiovascolare

È ormai dimostrato che assumere integratori di omega 3 garantisce ottimi benefici per tutto l’organismo. In particolare, sono preziosi per tutto il sistema cardiovascolare. Infatti, aiutano a ridurre la pressione arteriosa senza dover far ricorso a farmaci specifici. Tutto il sistema cardiovascolare beneficia dell’integratore di acidi grassi garantendo quindi un migliore apporto di sostanze nutritive e minerali a organi e tessuti.

Riducono il colesterolo

Inoltre, gli omega 3 sono preziosi per tutte quelle persone che hanno il colesterolo alto. Un integratore di questo tipo è in grado di aumentare il colesterolo buono, indicato anche dalla sigla HDL. Per quanto riguarda invece il colesterolo LDL, l’assunzione regolare di omega 3 aiuta a ridurne la concentrazione nel sangue tenendo sotto controllo in particolare i trigliceridi. Diventano quindi un aiuto importante per prevenire tutte le patologie cardiovascolari collegate a un eccesso di colesterolo. In altre parole, aumentare la concentrazione di omega 3 significa prevenire l’infarto del miocardio, una patologia che oggi è sempre più frequente non solo nelle persone anziane poiché si presenta anche prima.

Contro le patologie infiammatorie

Svolgendo un’importante azione antinfiammatoria, gli integratori di omega 3 comportano ulteriori benefici per l’organismo. In particolare, i grassi buoni aiutano a contrastare tutte quelle patologie infiammatorie croniche a livello intestinale come può essere la colite nota anche con il nome di sindrome del colon irritabile oppure la colite ulcerosa. Hanno la capacità di migliorare infiammazioni muscolo-scheletriche come l’artrite reumatoide.

Migliorano la vista

Nel momento in cui ci si domanda quali siano i benefici degli integratori di omega tre, bisogna ricordare che sono dei preziosi alleati della vista. Infatti, aiutano a ridurre il rischio di sviluppare patologie dell’occhio. In particolare prevengono la degenerazione maculare.

Contrastano le patologie autoimmuni

Con una maggiore apporto di integratori di omega 3 è possibile garantire anche un’importante azione di contrasto per tutte le malattie autoimmuni. Pare che gli acidi grassi siano un buon alleato per chi è affetto dal morbo di Crohn in particolare.

Prevengono malattie neurodegenerative

Come già anticipato in precedenza, gli integratori di omega 3 sono in grado di contrastare e ridurre l’insorgenza di patologie autoimmuni e degenerative. Questa azione la svolgono anche contro le malattie che comportano una degenerazione a livello neuronale. Sono altresì in grado di aiutare a contrastare disturbi quali depressione e ansia. Chi soffre di insonnia e a fatica ad addormentarsi per colpa di un forte stato di ansia e stress, può trovare aiuto grazie a questi preziosi integratori da aggiungere alla propria dieta.