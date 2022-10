Guida per il barbecue perfetto: consigli per cucinare alla griglia

Cucinare alla griglia e fare il barbecue è davvero un piacere che si protrae anche grazie al bel tempo in autunno. Scegliere cosa cucinare e soprattutto come è un’arte che si affina con il tempo; ecco allora alcuni tips preziosi per un barbecue perfetto.

Tenere la temperatura delle braci costante

Uno dei passaggi più difficili in assoluto per avere carne alla griglia cotta alla perfezione riguarda il controllo della temperatura. Alcune persone cucinano a fuoco vivace troppo alto mentre altri cuochi si ritrovano con bracci troppo tiepide che non fanno arrivare il giusto calore alle pietanze. Controllare il fuoco è la prima preoccupazione quando si usa un barbecue a carbone per ottime grigliate. Bisognerebbe sempre avere una fiamma costante selezionando con attenzione i pezzi di legna per fare il fuoco.

Cucinare tagli delle stesse dimensioni

Perché i vari tagli di carne siano pronti nello stesso momento, è evidente che debbano avere le stesse dimensioni. Quando si prepara la carne da mettere sulla griglia, vale la pena tagliarla affinché tutti i pezzi siano più omogenei possibile. Questo facilita anche durante la preparazione: controllando un unico pezzo di carne, si possono avere indicazioni precise sul grado di cottura anche di tutti gli altri potendoli servire agli ospiti cotti al punto giusto, né al sangue né stracotti e duri.

Valutare i tempi di cottura

Quando si griglia e si cucina con il barbecue è importante valutare sempre i diversi tempi di cottura della carne e degli altri ingredienti come pesce, verdure e addirittura frutta. È anche una questione di salute perché risulta molto pericoloso mangiare carni poco cotte quando si tratta di pollo e maiale per il rischio di salmonella. Per prevenire ogni rischio, è Vitale iniziare a cucinare le carni che hanno bisogno di tempistiche maggiori.

Ricordarsi della marinatura

Spesso e volentieri le carni preparate in macelleria o anche al supermercato per il barbecue vengono marinate prima. Può trattarsi di una marinatura con olio e altri liquidi oppure secca. In entrambi i casi, la marinatura ricopre un ruolo importante e fondamentale perché aiuta a intensificare il sapore ma soprattutto impedire che la carne si secchi troppo risultando poi in bocca stopposa e coriacea. Può addirittura diventare divertente sperimentare varie marinature fino a trovare il mix personale perfetto che dona alla grigliata un sapore unico e irresistibile.

Non forare e bucherellare la carne

Infine, l’ultimo consiglio prezioso per un barbecue perfetto è quello di non bucherellare la carne. Purtroppo, ancora molti hanno la cattiva abitudine di praticare una serie di fori su tutta la carne convinti che questo velocizza i tempi di cottura e garantisca una cottura più omogenea. In realtà non è affatto così perché forare la carne con una forchetta fa disperdere i succhi e, di conseguenza, renderla più secca. Questo procedimento ha anche il limite di ridurre il sapore perciò sarebbe da evitare su ogni tipo di carne, nessuna esclusa. Inoltre, fa colare il grasso che, finendo sulle braci, le incendia diminuendo il controllo sulla temperatura.