Consulenza seo: a chi serve e perché

Un numero sempre maggiore di aziende, più o meno piccole, approda ogni giorno su internet alla ricerca di nuove possibilità di guadagno e per aumentare il proprio giro d’affari.

La grande concorrenza impone ai siti di dover lavorare su tutto quello che riguarda l’ottimizzazione SEO per migliorare il proprio posizionamento sui motori di ricerca.

Un obiettivo che di può raggiungere grazie a una consulenza seo in grado di seguire passo dopo passo ogni aspetto del sito e di migliorarlo.

Un consulente SEO, grazie alle sue competenze, è in grado di mettere in atto strategie efficaci e di stringere contatti con altri siti per aumentare il proprio ranking, come nel caso della link building.

Per svolgere al meglio le attività che migliorano il rendimento di un sito ci sono, per fortuna, alcuni tool studiati apposta per evitare ogni criticità.

Consulenza seo professionale: cos’è e come funziona

Il primo obiettivo di una consulenza Seo è di studiare una strategia con l’obiettivo di aumentare la visibilità di un sito, migliorando la sua posizione all’interno dei motori di ricerca.

La maggior parte delle persone, circa il 97% secondo alcuni studi, cercano informazioni sui motori di ricerca attraverso quelle che si chiamano parole chiave.

Se si considera, inoltre, che solo il 9% degli utenti si spinge fino alla fine della prima pagina dei risultati mostrati dai motori di ricerca, ecco che si capisce l’importanza di essere tra i primissimi posti.

I servizi che solitamente un consulente seo specialist mette a disposizione sono:

- Ricerca delle keyword per migliorare il posizionamento su Google;

- Sviluppo e ottimizzazione di contenuti Seo oriented;

- Analisi della struttura del sito;

- Consulenza tecnica.

Tutte le attività di una consulenza Seo hanno come scopo principale di aumentare il ranking del sito per superare la concorrenza e far crescere il livello di autorevolezza del brand.

Consulenza seo e web marketing: la Seo audit

Ma cosa fa in concreto la consulenza Seo per migliorare il rendimento di un sito?

La prima attività che un consulente Seo professionale mette in pratica è un controllo di tutte le possibili criticità del sito, come eventuali errori di sistema.

Tra gli aspetti che un consulente seo e web marketing analizza inizialmente ci sono alcuni fattori che possono rallentare la velocità del sito, come peso delle immagini e delle pagine.

Il tempo di caricamento di una pagina web è, infatti, tra gli elementi che Google premia o penalizza e che influisce non poco sul suo posizionamento sui motori di ricerca.

Un altro fattore importante è il controllo della presenza e della qualità di link in entrata e in uscita, ovvero di una corretta strategia di link building.

È compito del consulente seo freelance verificare un’eccessiva presenza di link in uscita verso altri siti o quella di link che arrivano da siti contenenti spam.

Consulenza Seo Marketing: report e fine tuning

L’attività della consulenza Seo si basa sull’analisi di dati ben precisi che descrivono lo stato di salute di un determinato sito.

Il miglior consulente Seo è quello che, partendo dall’analisi di questi numeri, è in grado di studiare la migliore strategia e gli accorgimenti per migliorare il posizionamento e il rendimento del sito.

Uno dei modi che il consulente seo ha per capire se la strada intrapresa è quella giusta sono i KPI, o Key Performance Indicators, che altro non sono che indicatori applicati alla SEO.

Tra i principali ci sono lo studio del ROI (ritorno sull’investimento effettuato), del traffico organico del sito, del posizionamento delle keyword e il tasso di conversioni in rapporto al numero di visite.

Consulenza SEO: le conclusioni

Rivolgersi a una consulenza Seo per migliorare le prestazioni del proprio sito, che si tratti di un blog o di un e-commerce, è ormai inevitabile per via della numerosa concorrenza che c’è online.

Un consulente Seo specialist, dopo una prima fase di analisi dei dati, è in grado di studiare la giusta strategia per aumentare il ranking del sito e, di conseguenza, il numero di visite e conversioni.

Il fai-da-te in questo caso è altamente sconsigliato perché si rischia, se non si è in possesso delle giuste competenze, di ottenere il risultato opposto, peggiorando lo stato di salute del proprio sito.