Come risparmiare sulla cartoleria e il materiale per la scuola

Secondo gli ultimi dati raccolti, il carovita riguarda anche il materiale scolastico e la cartoleria. Con aumenti che colpiscono anche questo settore, ecco allora pronti per te alcuni consigli utili che ti aiutano a ridurre le spese e avere tutto quello che serve anche con un budget ridotto.

Fare shopping online

Il primo modo per risparmiare sul materiale per la scuola e fare shopping online dove trovi più facilmente offerte e sconti. La cartoleria ad ottimi prezzi è facile da trovare sui vari siti web specializzati. Fai compere online e vedrai che riesci a risparmiare davvero molto. Dai quaderni alle penne cancellabili, dai fogli forati hai temperamatite: tutto quello che serve per arrivare pronti al primo giorno di scuola puoi fartelo comodamente spedire a casa senza perdite di tempo.

Andare all’ipermercato

Altro luogo dove trovi ottimi affari è l’ipermercato. Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico, nei grandi supermercati ci sono ottime offerte sui materiali scolastici all’ingrosso. Puoi trovare quaderni e colori utili per la scuola a prezzi scontati impossibile da trovare nelle piccole cartolerie. Si trovano soprattutto quaderni per i vari cicli scolastici in pacchi convenienza per avere tutto il necessario per tutto l’anno scolastico a venire.

Poco importa il disegno o la fantasia della copertina perché spesso gli insegnanti danno un foglio da inserire nella copertina uguale per tutti gli alunni. Questo consente anche di non evidenziare differenze in merito alla tipologia di materiale scolastico acquistato dalle famiglie.

Comperare il materiale fuori stagione

Ovviamente, a ridosso del mese di settembre tutti i materiali scolastici hanno un sovrapprezzo che ti fa spendere un sacco. L’Ideale sarebbe acquistare tutto il materiale fuori stagione. Con un po’ di organizzazione dovresti riuscire a trovare cartoleria a buoni prezzi alla fine della scuola oppure quando l’anno scolastico è già inoltrato. Ovviamente devi comunque fare attenzione ad avere tutto il necessario per iniziare con il piede giusto perciò devi prenderti per tempo.

Non seguire le mode

Molti bambini vorranno sicuramente lo zainetto all’ultimo grido che hanno visto alla pubblicità o su TikTok ma seguire le mode del momento fa spendere troppo. Se segui le mode, ogni anno ti tocca comprare l’ultimo zainetto uscito sul mercato con i personaggi dei cartoni animati e film appena usciti al cinema spendendo più di quanto vorresti.

Riutilizzare

Da un anno all’altro puoi riutilizzare un sacco di materiale evitando di comprare quello nuovo. Per esempio, se scegli uno zainetto semplice per la scuola, dura per più anni. Lo stesso discorso vale per altro materiale come può essere l’astuccio, i raccoglitori ad anelli, le teche e molto altro ancora.

Preferire il second hand

Il mercato di seconda mano ti propone tutto quello che ti serve gran parte del materiale scolastico a prezzi scontatissimi. Funziona soprattutto per i testi scolastici e che spesso da un anno all’altro sono pressoché identici, ma non è finita qui. Infatti, puoi utilizzare astucci e squadrette per il disegno tecnico di seconda mano come quelle del cugino più grande.