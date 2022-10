Taggia: iniziata la pulizia del torrente Argentina in vista della stagione delle piogge (foto)

La ditta incaricata dal Comune ha iniziato con i lavori che serviranno a creare il tracciato d'ingresso. Ci vorrà qualche settimana prima che l'opera sia portata a termine. Stamattina l'assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi ha effettuato un sopralluogo per verificare l'inizio dell'intervento propedeutico ad eliminare un potenziale pericolo in caso di piena del torrente.

Il problema non è tanto l'eliminazione dei canneti presenti quanto la rimozione degli alberi di piccole e medie dimensioni che sono cresciuti in mezzo alla restante vegetazione. Come spiegato a suo tempo dal sindaco Mario Conio, spesso la gente percepisce erroneamente come pericolosa la presenza delle canne, in realtà una giusta presenza permette di rallentare una ondata di piena. In questi giorni la ditta provvederà a sfoltire i canneti nelle zone dove rispetto al 2021 si sono create delle vere e proprie barriere verdi e soprattutto taglierà le alberature.