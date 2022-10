Incidente nel parcheggio del cimitero di Taggia, anziana si ribalta con l’auto e si ferisce (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata all'ingresso del cimitero di Taggia per un'auto ribaltata.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti un'anziana alla guida di una Toyota Yaris ha perso il controllo dell'auto dopo aver urtato il cordolo di un’aiuola spartitraffico. A quel punto il mezzo si è schiantato a pochi metri distanza contro un lampione. L’auto si è capottata su un lato, tra il chiosco dei fiori e l’uscita su via del Piano.

I vigili del fuoco hanno estratto la donna dall'auto e successivamente hanno messo in sicurezza il veicolo. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa di Sanremo per soccorrere la ferita. La conducente è stata trasportata all'ospedale di Sanremo per ulteriori accertamenti. La polizia locale di Taggia, intanto, sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto raccogliendo anche le testimonianze delle persone presenti sul luogo dell’accaduto.