Tagli a fondi e risorse per l'asilo nido, Ospedaletti Per Tutti: "Scelta che mette in difficoltà le famiglie"

Ospedaletti Per Tutti è venuta a conoscenza di un'iniziativa di protesta, da parte di una delegazione di mamme, per la decisione, da parte dell'attuale amministrazione comunale, di tagliare fondi e risorse all'asilo nido pubblico.

"Riteniamo tale decisione, oltreché di scarsissima sensibilità verso le strutture pubbliche ed i servizi sociali del paese ed i loro fruitori, una scelta che mette in ulteriore difficoltà famiglie che dovrebbero affrontare oltre a maggiori spese per la crisi contingente, anche il problema di potere continuare a lavorare garantendo ai propri figli un'adeguata assistenza. Lasciando inoltre a casa una parte di operatrici che resterebbero a loro volta senza impiego" - dice Ospedaletti Per Tutti.

"Un altro segnale inquietante arriva dalla proposta di concedere in gestione la biblioteca pubblica (forse un po' dimenticata ultimamente) ad una cooperativa. Chiediamo di valutare scelte e criteri di gestione, con orari adatti ai ragazzi e studenti del paese, sono loro, i giovani fruitori. L'augurio è quello di non assistere ad una gestione disastrosa come quella del posteggio auto che è costato ai cittadini parecchie migliaia di euro" - sottolinea.

"Una politica fatta di tagli al pubblico servizio è sempre una politica perdente per la comunità e per la società intera. Se inoltre questa scelta scellerata avvantaggiasse le strutture private esistenti sarebbe un chiaro segno di abbandono per l'interesse pubblico" - conclude.