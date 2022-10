Sanremo: al via i lavori per il nuovo manto erboso sul campo di calcio a Pian di Poma

Dopo qualche intoppo nell'iter burocratico per l'assegnazione dei lavori, ha preso il via l'intervento per la sostituzione del manto erboso sul campo di calcio di Pian di Poma.

Una gara d'appalto del valore di 407 mila euro che vede ora la sua fase esecutiva con l'installazione del nuovo prato che ospiterà le partite delle squadre di zona.

Il lavoro è stato richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo il sopralluogo del maggio 2021 durante il quale sono state evidenziate alcune lavorazioni necessarie per l’omologazione della struttura. Il nuovo manto in sintetico è stato finanziato grazie all’avanzo vincolato Rai e permetterà alle società sportive della zona di usufruire di un campo moderno e adeguato. Anche la Sanremese potrà contare su un campo da allenamento a pochi chilometri dal ‘Comunale’.