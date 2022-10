Liguria: riconoscimento danni da siccità, c'è tempo fino al 15 ottobre per presentare domanda

Il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana ha presentato la richiesta di riconoscimento di calamità naturale al Ministero delle Politiche agricole per quelle aziende danneggiate dalla siccità nel periodo tra maggio e settembre 2022. Le aziende dovranno presentare la domanda, entro il 15 ottobre, agli Ispettorati agrari delle quattro province.

In caso di riconoscimento del danno, il provvedimento darà la possibilità per le aziende danneggiate che hanno presentato domanda tramite il modello e reperibile sul sito di Regione Liguria (agriliguria.net), di poter accedere ai contributi previsti. Si tratta di 200 milioni di euro a livello nazionale stanziati dal decreto legge 115 del 2022.

“È un provvedimento molto importante per sostenere le imprese che hanno attraverso una grande difficoltà a causa della siccità – spiega il vicepresidente Piana – Con questa proposta abbiamo individuato i comparti agricoli danneggiati e precisamente le produzioni foraggere, l’olivicoltura, il florovivaismo, le piante aromatiche in vaso, l’orticoltura, la viticoltura, la cerealicoltura, la produzione di patate, l’apicoltura, la produzione di frutta in guscio delle imprese agricole presenti in tutta la regione e la zootecnia”.