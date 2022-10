Imprese, martedì prossimo webinar gratuito su incentivi per digitalizzazione ed export

Il PID (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria informa che martedì 11 ottobre dalle 15.30 alle 17 si terrà il webinar “Incentivi per la transizione digitale e per l’internazionalizzazione: quali opportunità per le piccole e medie imprese”.

L’incontro è organizzato da Dintec e Promos Italia in collaborazione con Unioncamere e fa parte di un ciclo di tre appuntamenti dedicati ad approfondire le misure del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 e voucher connettività nonchè gli interventi volti a favorire l’export attraverso una maggiore competitività, digitalizzazione e conoscenza degli strumenti finanziari.

Il webinar si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori. Programma e modalità di iscrizione sul sito della Camera di Commercio al seguente link http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=1072

Gli appuntamenti successivi saranno: il 3 novembre con focus su “Misure transizione 4.0, Beni strumentali materiali e immateriali 4.0, Formazione 4.0, voucher connettività”; il 17 novembre con focus su “Innovazione tecnologica, green e digitale Design e ideazione estetica, Ricerca e sviluppo, voucher connettività; bandi e finanziamenti europei sul tema innovazione tecnologica, green e digitale; nuovi fondi nazionali - fondo 394”.