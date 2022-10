I cantieri e le chiusure in programma nei prossimi giorni sulla A10 e sulla A6

CANTIERI Direzione Italia Tra Borghetto S.S. e Pietra Ligure carreggiata a doppio senso di circolazione per lavori sulla carreggiata opposta dal km 72+215 al km 69+900 dal 10/10/2022 al 15/10/2022 Tra Andora e Borghetto Santo Spirito, dal km 82+980 al km 80+840 chiusura della corsia di marcia per sostituzione barriere di sicurezza dal 10/10/2022 al 16/10/2022 Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta dal km 129+350 al km 128+410 per adeguamento galleria Amoretti dal 10/10/2022 al 14/10/2022 Direzione Francia Tra Pietra Ligure. e Borghetto S.S carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta dal km 72+215 al km 69+900 per sostituzione barriera di sicurezza dal 10/10/2022 al 15/10/2022 Tra Albenga e Andora dal km 91+280 al km 92+780 a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta dal 10/10/2022 al 16/10/2022 Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Amoretti dal km 128+410 al km 129+350 dal 10/10/2022 al 14/10/2022



Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+450 al km 74+090 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 11/02/2022 al 07/11/2022 (*).

tra Ceva e Millesimo dal km 93+350 al km 96+350, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 31/10/2022;

tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di miglioramento sismico dei viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 31/12/2022;

tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+770, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso e di emergenza per misure gestionali sul viadotto Bormida di Pallare, dal 25/06/2021 al 31/12/2022;

tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+150, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 31/03/2023.

Direzione Torino

tra Savona e Altare dal km 122+100 al km 120+800 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per adeguamento galleria Dei Passeggi II, dal 09/05/2022 al 31/10/2022;

tra Savona ed Altare dal km 119+408 al km 109+650, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 31/03/2023;

tra Millesimo e Ceva dal km 91+100 al km 89+800 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per adeguamento galleria Pione, dal 03/10/2022 al 31/10/2022;

tra Ceva e Niella Tanaro dal km 73+890 al km 71+596, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 11/02/2022 al 07/11/2022 (*);

tra Niella Tanaro e Mondovì dal km 67+130 al km 66+200 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per misure gestionali sul viadotto Cento nord, dal 09/05/2022 al 31/12/2022;

tra Carmagnola e Torino dal km 8+500 al km 6+800 restringimento della carreggiata con chiusura alternata delle corsie (emergenza e marcia o sorpasso), per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione sul viadotto Villastellone nord, dal 03/10/2022 al 16/10/2022;

(*) = gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).