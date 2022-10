Acquisto dei sostituti del latte materno, ecco la procedura per ottenere il contributo

Asl1 informa l'utenza che è possibile aderire alla procedura per ottenere il contributo per l'acquisto dei sostituti del latte materno.

La seguente procedura è applicabile a tutte le donne residenti in regione Liguria o con iscrizione temporanea al SSR della suddetta regione che rispondano al requisito socioeconomico di un ISEE inferiore a 30mila euro annui e per le quali sussistano condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, su indicazione del medico.

Le aventi diritto dovranno rivolgersi:

a) al Servizio consultoriale con certificazione dei Requisiti Economici ISEE e con certificazione

clinica per rilascio dell’attestazione dei requisiti di accesso al contributo;

b) al Medico specialista SSN, dipendente o convenzionato, per certificazione delle condizioni

patologiche di cui all’elenco definito da D.M. 31/08/2021



Le condizioni patologiche sono accertate e certificate, senza oneri a carico dell'interessata e del servizio sanitario, da:

- Medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, per le condizioni già riscontrate prima o durante la gravidanza;

- Neonatologo o Pediatra del punto nascita per le condizioni identificate alla nascita;

- Medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, per le condizioni che verificano dopo la dimissione.

Si ricorda che i punti erogatori di sostituti di latte materno sono:

Farmacia Ospedale Sanremo Via Borea 56, Sanremo 0184/536289

Farmacia Ospedale Imperia Via S. Agata 57, Imperia 0184/537295

Farmacia Ospedale Bordighera Via Aurelia 122, Bordighera 0184/534683