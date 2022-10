Ventimiglia: cinghiali in città, i segni visibili nei giardini di Latte (foto)

Oggi a Ventimiglia, i giardini di Latte si presentavano con la terra smossa e secondo Mauro Merlenghi si tratta di un danno provocato dal passaggio dei cinghiali.



"Un problema non più rimandabile. Giardini pubblici di Latte, le foto sono evidenti, che dire? E se davanti a questo devasto ci si irrita, cosa dire davanti alle foto di un terreno coltivato per produzione orticole? Non si può far finta niente, occorre un programma per ridurre questa continua devastazione del territorio ne va della tenuta economica di molte aziende agricole. I costi di questa distruzione cominciano ad essere troppo elevati per le singole aziende e per la collettività. Inoltre non si può trascurare il danno ambientale per via della distruzione dei muretti a secco e solo grazie ad essi che il terreno non scivola a valle, limitando così i danni provocati dalle abbondanti piogge. In più ci si aggiunge lo sconforto delle aziende agricole che vedono andare in fumo il frutto del loro sudore e gli agricoltori sono un presidio ambientale eccezionale da supportare affinché resistano ed esistano sul territorio. I cinghiali sono un problema da risolvere al più presto e senza indugio".