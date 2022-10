Sanremese, Mister Giannini dopo lo 0-0 con l'Asti: "Non abbiamo fatto quanto preparato ma questo terreno ci condiziona" (Video)

Dei tre pareggi casalinghi, quello contro l'Asti (QUI) è stato forse il più brutto. La Sanremese è apparsa involuta, lenta ed incapace di bucare la ragnatela intessuta dai piemontesi.

Mister Giannini è consapevole del passo indietro fatto dai suoi, anche perchè salgono già a 6 i punti lasciati al 'Comunale' contro avversarie abbordabili. Un fattore casalingo che si sta trasformando in malus e non solo per i risultati raccolti: con l'infortunio muscolare di Maugeri, la conta dall'infermeria diventa preoccupante. Non ha preso parte al match nemmeno Vladimir Mikhaylovskyi che ha accusato un problema al ginocchio e necessita di esami approfonditi. Così anche Mauro, in attesa di diagnosi, per il quale i tempi di recupero sembrano piuttosto lunghi.

Si aggiungono a Scalzi, non ancora al meglio, e Fischer.

Sul banco degli imputati il principale è il manto erboso dell'impianto - quasi un paradosso nella Città dei Fiori - . Inevitabile che una squadra che intende produrre gioco ne possa risentire.