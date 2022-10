Palla ovale, inizio complesso per le under 15 e 17 dell'Union Rugby Riviera

Nell’ultimo fine settimana sono andate in scena le prime partite delle categorie under per il rugby ligure. Inizio complesso per le under 15 e 17 della franchigia provinciale Union Rugby Riviera.

"La preparazione è stata breve, alcuni ragazzi hanno dovuto dare forfait e le trasferte sono state subito lunghe. Le trasferte, per inciso, dato lo stato della viabilità ligure, sono un tallone d’Achille per lo sport dell’estrema Liguria occidentale. Ne consegue che, spesso, la prima fase di gioco non arride a chi arriva da lontano. Detto questo, l'under 15 di Castaldo, Archimede e Zumbo sul campo di Casella nell’entroterra di Genova, si è ben comportata nella prima fase di una lunga serie di partite obbligatorie. Vittoria risicata con gli Amatori Genova, ma pur sempre vittoria, con tre mete di “Medusa” Maurizio Murialdo. Le tre M. Già martedì il folto gruppo di categoria lavorava in allenamento su velocità e potenziamento. Ci sono ragazzi che arrivano dal minirugby con tanto lavoro da fare, ma si comincia con il piede giusto" - fa sapere l'Union Rugby Riviera.

Più complesso il discorso dell'under 17. "Lì si comincia con un rugby più vicino a quello che si può vedere in tv. Le regole sono quelle, raggruppamento ordinato (mischia) comprese. La 17 si è trovata di fronte ancora gli Amatori Genova, corroborati dal rinforzo di elementi del Cogoleto. Gruppo esperto e coeso. Al contrario, la under 17 corsara è ancora un laboratorio, con molti giocatori che provengono dalla under 15 e necessitano di esperienza, malizia e abitudine al campo più ampio, per quanto possano essere ampi i suoli genovesi. In ogni caso il risultato finale è bugiardo: le mete avversarie, frutto certo di indubbia capacità, sono state favorite anche da errori ospiti. Ad esempio, non fissare un punto impedendo una rimessa laterale veloce dei padroni di casa, che hanno giocato alla mano andando in meta. Le notizie positive provengono dal pacchetto di mischia, che è assortito e potente, con alcune figure sugli scudi. Spicca Kevin Noussa Leutche, dotato di fisico impressionante, che ovviamente fa valere. Il suo miglioramento tecnico e di placcaggio aiuterà il gruppo. Simbolo del sacrificio è Ben Belgacem, sanremese, impegnato e passionale. Molti giocatori sono stati adattati a nuovi ruoli, data la crescita propria del periodo adolescenziale" - aggiunge l'Union Rugby Riviera - "Secondo i tecnici Perrone e Mori è necessario lavorare sulla gestione della partita, rallentando o accelerando il possesso e cercando alfine di far giocare gli uomini veloci dei tre quarti. Detto questo, già nel secondo fine settimana di ottobre c’è un impegno nuovo, le Province dell’Ovest, squadra veloce e impegnativa e purtroppo ancora fuori casa su di un campo non ampio. La fase 'qualificazione' entra nel vivo".

Nel weekend dell’8 e 9 ottobre inizia il rugby propaganda ed il campionato Seniores con la trasferta di Spezia. A margine, si segnala che inizia l’attività anche il minirugby dell’Imperia rugby, con un concentramento a Sanremo e domenica 9 ottobre anche la prima squadra della Union inizierà il suo campionato con la trasferta di Spezia. Il settore propaganda esordirà sul terreno di Pian di Poma del Sanremo Rugby con le categorie under 5, under 7, under 9, under 11 e nel pomeriggio con la squadra under 13. Per la squadra seniores continua il percorso di inserimento degli atleti più giovani che in questa stagione potranno partecipare sia al campionato seniores che a quello di categoria under 19.

Il tecnico della Seniores Giorgio Pallini, con l’aiuto di Davide Pozzati, tecnico della categoria under 19, ha grande fiducia sui mezzi atletici del gruppo e sulle buone qualità individuali degli atleti che di fronte alla squadra di Spezia troveranno un banco di prova difficile. "Iniziare la prima di campionato fuori casa non è mai semplice, la trasferta di Spezia è anche molto lunga ma conosciamo bene l’avversario e cercheremo di far fruttare il lavoro atletico svolto con continuità da metà agosto; cercheremo di confermare quanto di buono appreso nella scorsa stagione e mantenere un occhio di riguardo sull’affiatamento del gruppo che nel gioco del rugby è indispensabile avere" - dice Pallini.

Under 17 fase qualificazione (giornata 1)

Amatori Genova – UR Riviera 34/10

CUS Genova – Prov. dell’Ovest 10/15

Classifica generale: Amatori Genova punti 5, Province dell’Ovest 4, CUS Genova 1, Union Riviera punti 0.

Under 15 prima fase (giornata 2)

CFFS Vespe Cogoleto-Province dell’Ovest 22/10, Pro Recco – Province dell’Ovest 0/40, Pro Recco – CFFS Vespe Cogoleto 0/45

Amatori Genova – UR Riviera 19/22