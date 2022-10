Calcio, allenamento con il Genoa per tre ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Nuova esperienza per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Nel pomeriggio di ieri, infatti, tre ragazzi del settore giovanile si sono recati presso “Casa Genoa“ nella struttura Begato 9 a Genova. I biancorossi della leva 2010 hanno partecipato all’allenamento congiunto con i pari leva del Genoa durante il quale sono stati osservati dal mister Andrea Bianchi, coordinatore tecnico dell’attività di base del Genoa.

La sessione era composta da una prima parte didattica e formativa e da una parte conclusiva caratterizzata da una partita tra i ragazzi. I biancorossi sono stati accompagnati dal mister biancorosso della leva 2010, Daniele Ventura. “All’interno del progetto di sviluppo del nostro settore giovanile, oltre ad avvalerci della costante collaborazione ed affiliazione al Torino FC Academy, la società si impegna ad organizzare momenti formativi per i giovani atleti e di interesse da parte di società professionistiche" - dichiara il direttore tecnico Francesco Lapa - “Proprio in ottica di ampliamento dell’offerta formativa, abbiamo in previsione collaborazioni future anche con Sampdoria ed Entella”.

“Settimana prossima visita ed ospiti del Genoa alcuni ragazzi della leva 2012 mentre la settimana dopo andranno i ragazzi della leva 2013” - annuncia la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Ringraziamo i genitori dei ragazzi, disponibili e sempre presenti ad accompagnarli e sostenerli in questi eventi importanti”.