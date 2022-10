Deleghe ai consiglieri provinciali, Sanremo resta tagliata fuori: nessun incarico al sindaco Biancheri

Un segnale più al territorio che alla politica: il presidente della Provincia Claudio Scajola ha distribuito le deleghe ai consiglieri che verranno ‘formalizzate’ nella riunione del consiglio provinciale in programma stamattina. Ma diversamente dai suoi predecessori, Fabio Natta e Domenico Abbo, Scajola non ha coinvolto tutto l’emiciclo.

In particolare Natta pur essendo il consiglio figlio di due liste diverse, una di centrodestra e una di centrosinistra, in considerazione della situazione di emergenza istituzionale e finanziaria, aveva chiesto un gioco di squadra in un momento in cui l’Ente sembrava destinato a chiudere i battenti. La scelta di Abbo era apparsa, invece, scontata essendo stato eletto in una lista unitaria trasversale. L’attuale presidente che ha ereditato, invece, una Provincia più solida ha fatto una scelta diversa.

Non può passare inosservato il fatto che il sindaco della città più popolosa della Provincia, Sanremo, resti fuori dalle deleghe anche se va ricordato che spesso le posizioni di Alberto Biancheri sono state in contrapposizione con chi guidava l’Ente, da ultimo la vicenda delle nomine di Rt da parte di Abbo e ancor prima con Fabio Natta appena insediato, quando il primo cittadino della Città dei Fiori si dimise da vicepresidente perché in disaccordo sulla politica sui rifiuti. Resta da vedere come va interpretata la scelta di Scajola se è un segnale politico, un segnale al territorio o, più semplicemente, il frutto di una valutazione del contributo che i singoli consiglieri possono dare all’Ente.

Degna di nota anche la scelta di non assegnare a Biancheri, espressione di una fetta importante di popolazione provinciale, il ruolo di vice presidente che pare diretto nelle mani di Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia. Una scelta dal valore sia politico che territoriale per aprire l’amministrazione provinciale all’estremo Ponente.