Sanremo: sabato prossimo al via la stagione invernale del 'Bahama Star', karaoke e menù gourmet a 20 euro

Il ‘Bahama Star’ di Valle Armea a Sanremo riaprirà sabato prossimo i battenti con le serate di animazione e karaoke.

Con la ‘Grande festa di apertura invernale’, riparte alla grande l’attività con l'animazione e il karaoke di Alex Penna che, dopo il grande successo estivo, proporrà molte novità con eventi importanti e soprattutto tanto divertimento all'insegna della buona musica e del bel canto.

Per l'occasione lo staff del ‘Bahama Star’ proporrà un menu gourmet promozionale a soli 20 euro, con la trilogia dei sapori ‘carne, pesce e vegan’. Nel mese di ottobre, oltre che l'appuntamento fisso di tutti i sabato sera con il karaoke, domenica 16 dalle 18 si svolgerà un ‘masterclass’ di canto con la vocal coach Veronica Seriani e, per Halloween, una grande festa in maschera oltre che il consueto karaoke.

Per assicurarsi ancora un posto in prima fila per vivere appieno la prima serata d'inaugurazione del karaoke invernale, è possibile prenotarsi.