Ottobre Rosa LILT anche a Taggia: stop all'illuminazione colorata dei monumenti contro il caro bollette

Ogni giorno in Italia circa 150 donne ricevono una diagnosi di tumore al seno: il cancro alla mammella continua a essere per la donna il "big killer numero uno". Nonostante la crescita di questa patologia che ogni anno si rivela esponenziale, si deve sottolineare una lenta ma continua e progressiva diminuzione della mortalità: questo grazie a una più corretta informazione unita a una maggiore sensibilizzazione della donna. Mammografie ed Ecografie Mammarie, nella fascia di età non propriamente di screening, dai 35 ai 50 anni e oltre i 70 sono attività di prevenzione che la LILT effettua durante tutto l'anno.

"Abbiamo deciso di aderire con piacere alla Campagna di sensibilizzazione del Nastro Rosa 2022 proposta dalla LILT perchè è importante che anche il Comune faccia la sua parte nel sensibilizzare la cittadinanza per la prevenzione di un tumore come quello al seno che colpisce sempre più donne nel nostro Paese" - spiega l'assessore ai servizi sociali di Taggia, Laura Cane.

Su Taggia ed Arma due grandi nastri rosa per sensibilizzare i cittadini sulle iniziative legate all''Ottobre Rosa' con la LILT. Negli anni scorsi il comune aderiva a queste attività o ad altre iniziative analoghe con l'illuminazione colorata dei monumenti di riferimento, quest'anno invece, per contenere la spesa energetica è stato scelto un modo alternativo per farsi portavoce di queste campagne sociali.

"Non potevamo ignorare l'emergenza del rincaro bollette della luce e aderendo anche alle indicazioni della LILT abbiamo scelto di non ricorrere all'illuminazione dei nostri monumenti in rosa come fatto in passato ma bensì abbiamo scelto di utilizzare come simbolo un grande nastro rosa e un grande fiocco rosa. Gli allestimenti saranno nel centro di Arma e di Taggia insieme anche ad altre attività di comunicazione sulla prevenzione presso il palazzo comunale. - aggiunge l'assessore - Ringrazio la LILT per averci permesso di collaborare insieme e con grande entusiasmo e disponibilità e le volontarie del servizio del comune Punto Donna per averci comunicato idee e suggerimenti".

Le iniziative proseguiranno per tutto il mese. In particolare, per il secondo anno consecutivo la LILT sarà presente alla “Camminata tra gli olivi” in programma il 30 ottobre a Taggia. Sarà posizionato un banchetto, distribuzione di opuscoli informativi e sarà possibile incontrare la Vicepresidente Maria Teresa Dondi.