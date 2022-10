Sanremo: furto in un bar di zona Baragallo, lettore "Sono due giovani già notati da tempo nel quartiere"

Un nostro lettore ci ha scritto in relazione al furto messo a segno dai due giovani, un uomo e una donna forse di origine francese, ieri pomeriggio in un bar di Barbagallo:

“Sono sicuramente gli stessi che hanno occupato furtivamente un deposito in strada Tasciaire soggiornandovi per un certo periodo dopo aver sfondato la porta dello stesso e che sono stati allontanati questa mattina con l'intervento del 112. Evidentemente si trovano ancora in zona, non sono stati allontanati e sono facilmente identificabili confrontando la loro identità con quella dei giovani autori dell'occupazione abusiva del deposito. Sperando di aver aiutato a chiarire la loro identità, oggi mi porterò in zona per controllare eventualmente ancora la loro presenza e chiamando di nuovo eventualmente le forze dell'ordine”.