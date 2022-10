Sanremo: foce del torrente San Martino ancora da pulire, la richiesta di una nostra lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Donatella Brescia, che vive nella zona della foce del torrente San Martino a Sanremo, ci ha scritto in relazione alla mancata pulizia dello stesso:

“La vegetazione è particolarmente rigogliosa come questa primavera estate e ho inviato le foto della situazione all’ufficio ambiente del comune di Sanremo una ventina di giorni fa, senza ricevere riscontro. Chiedo per favore di intervenire, visto che già nel 2000 il torrente era tracimato. All’epoca c’era in mezzo al torrente un pilastro che ora non c’è più, ma ci sono alberi che sono cresciuti e potrebbero creare ‘tappo’ allo scorrimento dell’acqua in mare con l’inevitabile conseguenza di tracimazione”.