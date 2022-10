Tennistavolo: i risultati finali del 1° Campionato Liguria Ping Pong for Unicef 2022

Sotto gli occhi vigili di Franco Cirio (Presidente Unicef Liguria) e di Raffaele Regina di Taggia (Presidente della A.S.D. Tennistavolo Sanremo Taggia Imperia), coordinatore ed ideatore del Primo Campionato Regionale Liguria - Ping Pong for Unicef 2022, si è registrata una soddisfacente partecipazione per una ‘corsa avvincente’ verso la Solidarietà.

L'Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro, fra i propri impegni istituzionali, ha dato lustro al "Ping Pong for Unicef" presenziando all'appuntamento delle qualificazioni svoltesi ad Arenzano (GE) dove ha rivolto auguri di proseliti solidali a tutti i partecipanti delle varie fasi del Campionato Regionale Ligure 2022. Particolare menzione va rivolta a "Grandi Navi Veloci" di Genova & "Costa Ligure" di Taggia per aver messo a disposizione numerosi prestigiosi premi per i partecipanti all'iniziativa benefica.

Di seguito il resoconto dei quattro appuntamenti di qualificazione e della finalissima:

a) Risultati di Chiavari del 13-09-2022 presso il Parco Talassano di Viale Millo --- Classifica di qualificazione alla finale : 1°) Riccardo Mugnaini - 2°) Marco Lodi - 3°/4° a pari merito) Giovanni Bertora e Gabriele Viterbo - 5°/8° a pari merito) Leonardo Alessandri, Matteo Lusardi, Andrea Pacileo e Giacomo Minolfo.

b) Risultati di Varazze del 15-09-2022 presso la Palestra di Via Val Lerone 21 di Arenzano --- Classifica di qualificazione alla finale : 1°) Fabrizio Lattaro - 2°) Claudio Gotta - 3°) Luca Guglieri - 4°) Mattia Lattaro - 5°) Alessandro Fossati - 6°) Lavinia Cerruti - 7°) Sergio Ferrari - 8°) Paolo Regis.

c) Risultati di Sanremo del 17-09-2022 presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea --- Classifica di qualificazione alla finale : 1°) Mauro Verdoia - 2°) Massimo Triberti - 3°) Agostino Bolognese - 4°) Rinaldo Camillo - 5°) Massimo Bracco - 6°) Gioele Orsetti - 7°) Luca Lanteri - 8°) Alexander Arduino.

d) Risultati di Genova del 23-09-2022 presso la Palestra di Via Spataro 38 --- Classifica di qualificazione alla finale : 1°) Laura Siccardi - 2°) Carlos Ron Rodriguez - 3°) Serhii Solovchuk - 4°) Corrado Caligaris - 5°/8° a pari merito) Luca Colonnello, Filippo Steidele, Tommaso Ronca e Arnaldo Morino.

e) Risultati della fase finale regionale di Genova del 30 Settembre 2022 svoltasi presso la prestigiosa sede di Serie "A/1" Nazionale Maschile del "Tennistavolo Genova" sita in Via Odero 1 --- Classifica dei primi 8 campioni liguri : 1°) Ron Rodriguez Carlos - 2°) Alessandri Leonardo - 3°) Mugnaini Riccardo - 4°) Viterbo Gabriele - 5°/8° a pari merito) Siccardi Laura, Steidele Filippo, Bertora Giovanni e Lusardi Matteo.

Arrivederci a Settembre 2023 per il 2° Campionato Regionale Liguria - Ping Pong for Unicef.