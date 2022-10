Sanremese, il golden boy Francesco Pellicanò:" Scorso anno davvero duro. I miei idoli? Leao e Leclerc" (video)

Francesco Pellicanò è il giocatore del momento: titolare in tre delle ultime quattro partite, ha segnato due reti (a Legnano e Borgosesia) entrambe decisive. Collocato sulla fascia sinistra, ha dirottato Aperi al centro dell’attacco e relegato in panchina Camilli.

L’attaccante ventenne, che insieme a Gagliardi, Bregliano e Scalzi compone la colonia locale della Sanremese, aveva già mostrato ottimi numeri due campionati fa, andando a segno 5 volte. Poi l’infortunio della scorsa stagione lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi; adesso, Pellicanò ha tutte le intenzioni di riprendersi ciò che gli è stato tolto lo scorso anno.

Cresciuto al Riva Ligure, con un passaggio nelle giovanili del Genoa, il primo saggio delle sue doti lo ha regalato alla seconda giornata, in casa contro la Fezzanese: entrato intorno all’ora di gioco, in una manciata di secondi si è procurato il rigore, trasformato da Aperi, che ha segnato il match.

A proposito, la Sanremese deve ritrovare la vittoria proprio al ‘Comunale’, dopo due 1-1 consecutivi contro Bra e Castanese. Pareggi che hanno lasciato l’amaro in bocca a Giannini ma non hanno scalfito il morale della squadra, come testimoniato dal pirotecnico 3-4 di Borgosesia. Oggi, nella Città dei Fiori, arriva l’Asti – tra le sorprese di questo inizio stagione – per la settimana giornata del girone A: direzione affidata a Fichera di Milano che darà il fischio di avvio alle ore 16.

Se la Sanremese non è riuscita a raccogliere quanto prodotto nei recenti impegni casalinghj, i piemontesi invece hanno costruito la loro classifica in trasferta collezionando 7 punti, dei 9 totali. Affidandosi alla vena di Hamza Kerroumi, autore di tre gol.

I ragazzi di Giannini con il successo in val Sesia veleggiano al primo posto solitario con 14 punti, seguiti da Vado e Sestri Levante a quota 13, in un’ alta classifica che parla marcatamente ligure.