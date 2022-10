Coppa Italia Promozione, Ospedaletti in versione ‘under’ superato dalla Carcarese

Inizia con una battuta d’arresto il cammino dell’Ospedaletti nelle semifinali di Coppa Italia di Promozione.

Formazione ricca di giovani per la gara contro la Carcarese, mister Espinal risparmia molti dei titolari per lasciare spazio agli under e a chi ha giocato meno nella prima parte di stagione.

Nel loro inedito undici gli orange si rendono protagonisti di una buona prestazione nel primo tempo colpendo un palo con Schillaci e andando poi vicini alla rete del vantaggio con Manno e Alemanno.

Nella ripresa esce la maggiore esperienza degli ospiti che al 78’ trovano il vantaggio con Gamba sugli sviluppi di un rimpallo in area di rigore. Con l’Ospedaletti in dieci uomini per via dell’espulsione di Ferrari, la Carcarese chiude i giochi in pieno recupero con la conclusione dalla distanza di Alò.

“Abbiamo disputato una buona gara mettendo in campo tanti giovani che si sono fatti valere andando anche vicini al gol in più occasioni, poi nelle fasi finali è venuta fuori l’esperienza dei nostri avversari - ha dichiarato al termine della partita mister José Espinal - sono soddisfatto, il mio interesse è portare in condizione chi ha giocato meno cercando di onorare la Coppa Italia nel migliore dei modi. Abbiamo avuto l’occasione per fare gol ma ci è mancata quella cattiveria che arriva solo giocando”.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio (12 Tovoli), 2 Saih, 3 Alasia A., 4 Barbagallo, 5 Ferrari, 6 Costo, 7 Russo, 8 Alemanno (17 Ceriolo), 9 Manno (16 Ramella), 10 Schillaci, 11 Sabre (18 Marrocu)

A disposizione: 13 Gibba, 14 Negro, 15 Calvini, 19 Alasia G., 20 Cassini

Allenatore: José Espinal



Carcarese: 1 Delfino, 2 Bonifacino, 3 De Matteis, 4 Gavarone, 5 Spozio, 6 Alò, 7 Canaparo, 8 Bertoni, 9 Gamba (13 Baccino), 10 Zizzini, 11 Brignone (14 Brovida)

A disposizione: 12 Giribaldi, 15 Manfredi, 16 Bianchi, 17 Croce, 18 Gandolfo

Allenatore: Loris Chiarlone

Arbitro: Sig. Andrea Rosso (Albenga)

Assistenti: 1° Sig. Lorenzo Trucco (Imperia); 2° Sig. Luca Novaro Mascarello (Imperia)



Marcatori: 78’ Gamba, 90’+2 Alò



Ammoniti: Russo, Marrocu, Alemanno

Espulsi: Ferrari