A Vallecrosia Fratelli d'Italia ringrazia gli elettori, Berrino: "In Giunta regionale nessun mal di pancia, vicino l'accordo sull'Assessorato alla Sanità e sul mio successore"

“Un attimo di gioia prima di iniziare i lavori parlamentari che immagino saranno molto complicati e impegnativi sempre però con, nel cuore e nella testa, la speranza di riuscire a fare il bene della nostra terra. Non ci sono mal di pancia in Regione, si sta trovando l’accordo sull’Assessorato alla Sanità, e si sta trovando, per quanto riguarda il nostro partito, l’accordo sul mio successore, inoltre il lavoro della Giunta e del Consiglio regionale prosegue senza intoppi perché in questo periodo non c’è tempo da perdere. Ogni partito farà le valutazioni al suo interno di che cosa è successo in bene o in male ma questo non mina certamente la coalizione di centrodestra che governa ormai da sette anni la Regione Liguria. Lunedì andrò a Roma per la prima riunione dei gruppi di Fratelli d’Italia della Camera e del Senato, martedì e mercoledì ci saranno le procedure per poter accedere al Senato della Repubblica e poi finalmente giovedì ci sarà la prima seduta che tra l’altro cade nel giorno di San Romolo, protettore della mia città, ed è, perciò, un motivo di orgoglio in più” - svela Gianni Berrino, eletto senatore, all'aperitivo organizzato, questa sera, dal Circolo Fratelli d'Italia di Vallecrosia presso il Punto di Ascolto di Fratelli d'Italia in via Colonnello Aprosio 392 nella Città della Famiglia per ringraziare i sostenitori e gli elettori per i voti ricevuti durante le ultime elezioni politiche.

“Fratelli d’Italia, anche a Ponente della nostra provincia, ha avuto un successo notevole con dati percentuali altissimi e perciò una grande soddisfazione per il partito prima di tutto e poi per me che ho beneficiato di questo successo. Grazie ovviamente al circolo di Vallecrosia, alla consigliera regionale Veronica Russo, al consigliere comunale Fabio Perri perché naturalmente intorno a loro gira tutta una grande organizzazione" - aggiunge Gianni Berrino. All’evento serale erano presenti anche Matteo Rosso, deputato eletto, il consigliere regionale Veronica Russo, il consigliere comunale Fabio Perri, l’assessore di Genova Sergio Gambino, i consiglieri comunali e i dirigenti della provincia di Imperia del partito.

“Vorrei ringraziare i tanti sostenitori, i tanti volontari e i tanti amici che hanno sacrificato il mese di agosto e il mese di settembre per stare ai banchetti e per strada a dare i nostri programmi. E’ una forma, oggi, di doveroso sentito ringraziamento nei confronti dei nostri sostenitori” - dichiara Matteo Rosso, eletto deputato - “Aspetto che Giorgia Meloni mi convochi, probabilmente la settimana prossima a Roma, e sarà lei a decidere alla fine chi sarà colui che sostituirà Gianni Berrino. Abbiamo sempre fatto così sia quando abbiamo fatto le giunte regionali che comunali. Giorgia decide ovviamente dopo aver ascoltato me e i vari coordinatori. Lunedì io e Gianni siamo convocati a Roma per una riunione di partito durante la quale penso che ci chiederanno in quali commissioni vogliamo lavorare. Io, per esempio facendo il medico e occupandomi sempre di sanità, chiederò di essere nella commissione sociale che è quella che si occupa di sanità”.

“E’ una giornata dedicata a tutti coloro che ci hanno dato una mano in questa campagna elettorale, quindi è un modo per dire grazie agli elettori” - sottolinea il consigliere regionale Veronica Russo - “E’ un modo per dire che ci siamo e dal 26 abbiamo già iniziato a lavorare e continueremo a lavorare per il bene degli italiani per riuscire a mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale e riuscire a risolvere le problematiche, come il caro bollette e la sicurezza”.

“E’ un momento di ringraziamento a tutti i nostri elettori che con grande passione e con grande determinazione ci hanno portato a questi risultati. Da Vallecrosia è partito un po’ tutto il nostro gruppo, la nostra squadra, visto che in questa città c’è il Punto di Ascolto di Fratelli d'Italia e da qui proviene la nostra consigliera regionale Veronica Russo, che rappresenta FdI in Regione. Siamo riusciti a coinvolgere, non solo Vallecrosia, ma anche tutti i territori dell’entroterra e del comprensorio limitrofo. Vallecrosia ha dato una grande risposta, siamo contenti, quindi era giusto e doveroso creare questo momento conviviale con i nostri eletti parlamentari” - aggiunge Fabio Perri, consigliere comunale di Vallecrosia.

“Abbiamo raggiunto un traguardo che è un punto di partenza per dimostrare che la politica può assumersi le responsabilità per cambiare questa situazione” - dice il coordinatore di Fratelli d'Italia a Vallecrosia Alfonso Bruno.

“Abbiamo dimostrato di avere fatto gruppo e di essere stati una squadra quindi abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Questa è un’occasione per ringraziare tutti e per ricordare che Fratelli d’Italia è vicina al mondo del terzo settore e alla lotta al mondo dell’abuso, del consumo e dello spaccio delle sostanze stupefacenti. E’ un tema fondamentale per Fratelli d’Italia” - commenta Mirko Valenti, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia.