Crisi energetica, il Comune di Imperia scrive alle associazioni sportive: "Limitate i consumi"

“Nell’attuale periodo di crisi energetica, si ritiene opportuno portare in evidenza la necessità di una gestione oculata del sistema di illuminazione e, quando sarà il momento, del riscaldamento dell’acqua calda”, la lettera firmata dal dirigente del settore Sport di Palazzo civico è stata recapitata nei giorni scorsi a tutte le società sportive che utilizzano gli impianti comunali.

“Si invitano pertanto le società – prosegue la missiva – a sensibilizzare dirigenti, tecnici e atleti affinché venga osservato ogni possibile accorgimento utile al fine di limitare i consumi energetici all’interno dell’impianto”.

"L’emergenza del caro energia -sottolinea l’assessore allo Sport Simone Vassallo - sta aggravando un panorama già di per sé complicato. Assicuro, comunque, l’impegno dell’amministrazione Scajola a intervenire su ogni singola struttura razionalizzando l’uso delle risorse ed intercettando, tutte le possibilità offerte dai finanziamenti europei, nazionali e regionali con particolare riferimento a quelli finalizzati all’efficientamento energetico, come già stiamo facendo per lo stadio ‘Ciccione’, la piscina ‘Cascione’ il Palazzetto dello Sport, la palestra ‘Maggi’, per gli impianti di San Lazzaro e quelli del Prino”. “Ci è sembrato giusto – soggiunge Vassallo - raccomandare a tutte le società utilizzatrici la massima attenzione dei consumi energetici, evitando sprechi e usi non consoni, limitando, ove possibile, l’accensione degli impianti di illuminazione e riscaldamento e l’uso delle docce”.

Nei giorni scorsi il Coni ha lanciato l’allarme per l’impatto dei costi di luce e gas sul mondo dello sport: “Ci sono migliaia di piccole società che avranno enormi problemi a continuare le attività in piscine, palazzetti e campi da calcio, impianti gravati da costi in alcuni casi quintuplicati”.