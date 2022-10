Breakfast, prescrizione per Roberta Sacco: la Corte d'Appello scrive la parola fine sul processo all’ex segretaria di Scajola

Si chiude con la prescrizione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Roberta Sacco, ex segretaria storica di Claudio Scajola che ha lavorato al suo fianco dagli anni '90, nella campagna elettorale per le comunali a Imperia e fino a quando è stato per tre volte ministro, accusata di procurata inosservanza della pena.

La Sacco, 51 anni torinese d'origine ma residente a Diano San Pietro, è rimasta coinvolta nell’indagine ‘Breakfast’ in quanto per la Dda dello Stretto avrebbe avuto un ruolo nel favoreggiamento della latitanza di Amedeo Matacena, l’ex deputato di Forza Italia che dopo la condanna a 3 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa si era dato alla macchia a Dubai. L'ex ministro, in concorso con la Sacco e gli altri indagati avrebbe tentato di far raggiungere al latitante il Libano, tentativo che non si concretizzò mai ma che portarono agli arresti nel maggio 2014 e poi ad un lungo processo. Matacena in seguito ad un malore è morto negli Emirati Arabi il 16 settembre scorso.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria nei giorni scorsi ha infatti emesso per la Secco, difesa dall’avvocato Erminio Annoni, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. La donna era stata condannata a 1 anno e 6 mesi di carcere, pena sospesa, dal gup di Reggio Calabria, Adriana Trapani, nell’ottobre del 2015 all’esito del processo abbreviato. L’accusa nei suoi confronti era la stessa di quella mossa a Scajola, condannato nel gennaio del 2020 dal Tribunale reggino a 2 anni pena sospesa, a Chiara Rizzo – ex moglie di Matacena- per cui il Collegio ha comminato 1 anno di carcere. All’esito del processo di primo grado vennero assolti sia la Rizzo ma anche Martino Politi , ex collaboratore dei coniugi Matacena, dal reato di intestazione fittizia di beni aggravato dall’aver agevolato la ‘ndrangheta. Per l’altra imputata, Maria Grazia Fiordalisi, ex segretaria dei Matacena, i giudici hanno disposto l’assoluzione per il reato di procurata inosservanza della pena dichiarando prescritto il reato di intestazione fittizia.

Era il 23 novembre del 2016 quando Roberta Sacco testimoniò in aula nel processo, svoltosi con il rito ordinario, a carico del sindaco imperiese. Essendo imputata di reato connesso l’ex segretaria di Scajola decise di avvalersi della facoltà di non rispondere in merito alle vicende che poi sfociarono prima negli arresti e poi nel dibattimento. Al procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo riferì soltanto sui rapporti lavorativi con l’ex sindaco e in merito alla conoscenza con Chiara Rizzo. “Pur essendo legata da anni professionalmente - precisò la Sacco in aula- non ho mai frequentato Scajola fuori dall’ambiente lavorativo. Conoscevo la moglie e i figli ed ero stimata dall’onorevole per la mia attività lavorativa”.

“Ho conosciuto la signora Rizzo anni e anni fa, dichiarò al Tribunale dello Stretto. È venuta una volta con il marito, l’onorevole Amedeo Matacena, a trovare Scajola. Successivamente l’ho rivista dopo anni e sono andata a prenderla tre volte, disse un po’ infastidita la Sacco; la prima volta a Montecarlo. Non abbiamo mai parlato di cose personale. Erano colloqui dettati dalla permanenza nella stessa automobile. Quattro chiacchiere insomma. Niente di più".

“Io non ero la confidente di nessuno, né di Scajola – precisò. Non ha mai partecipato agli incontri dell’onorevole; qualunque fossero gli incontri che faceva erano nella sua stanza , se aveva bisogno di me mi chiamava con l’interfono. La Rizzo ogni tanto veniva in ufficio; Scajola mi ha fatto soltanto, nell’ultimo periodo, qualche confidenza ossia che la Rizzo era in difficoltà e bisogna aiutarla, tutto qua. Non ho mai frequentato la signora Rizzo, né Martino Politi, né ho più visto Matacena e con la signora Fiordalisi mi sono sentita soltanto una volta per telefono per ragioni inerenti ai dati anagrafici della Rizzo. Essendo la sua collaboratrice, ci siamo sentite, ma non l’ho mai vista“.

Il pm Lombardo le chiese anche se avesse mai ricevuto la richiesta, da parte di Scajola, di far “pedinare” la Rizzo. La Sacco rispose che “è successo una volta e lo so perché ne parlai con Vincenza Maccarone (la segretaria di Scajola nella capitale ndr). Ricordo che la Rizzo doveva arrivare a Roma in aereo, Scajola mi ha fatto chiamare per vedere con chi arrivava. È andata la Maccarone a vedere. Non ho saputo altro”.

Adesso quindi si chiude definitivamente la vicenda processuale che l’ha vista finire 22 giorni agli arresti domiciliari prima che il Tdl accogliesse la sua istanza di scarcerazione. Il 14 dicembre si tornerà in aula a Reggio Calabria per l’apertura del dibattimento del troncone ordinario e anche Scajola, conti alla mano, il reato è prescritto.