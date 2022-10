Taggia: prorogate le semplificazioni per la presentazione delle domande per i dehors su suolo pubblico non demaniale

Il decreto Aiuti ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 settembre ha esteso fino al 31 dicembre 2022 le semplificazioni previste per presentazione della domanda di occupazione di suolo pubblico per la posa in opera di dehors, tavolini, ombrelloni da parte dei locali.

“Stiamo parlando solo di un’agevolazione burocratica, poiché dal 1 ottobre - spiega il consigliere con delega al Commercio Chiara Cerri - l’occupazione di suolo pubblico è tornata ad essere a titolo oneroso”.

La domanda potrà essere inoltrata in via telematica al comune e sarà soggetta a imposta di bollo fino al 31.12.2022.

Le istanze, occupazione permanente o occupazione temporanea, sono “scaricabili” al seguente link; https://comune.taggia.im.it/amministrazione/uffici/tributi/tosap.html, e potranno essere presentate in forma semplificata sino al 31 dicembre 2022 al seguente indirizzo p.e.c. comune.taggia.im@certificamail.it o e-mail info@comune.taggia.im.it.