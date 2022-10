Caro energia e luminarie a Taggia, l'assessore Dumarte "Stiamo valutando limitazioni sull'orario d'accensione"

Il caro energia preoccupa tanto i cittadini quanto i Comuni è c'è chi come Taggia sta pensando a come risparmiare in vista del Natale. Luminarie e giochi di luce sono in fase di valutazione dal Comune tabiese e un po' di preoccupazione non manca.

Nelle scorse settimane l'ufficio turismo ha iniziato a raccogliere preventivi e informarsi per le installazioni luminose che come da tradizione saranno accese a inizio dicembre. "Naturalmente ci siamo fatti degli scrupoli e stiamo valutando diverse opzioni per le luminarie. Sono un aspetto importante tanto per il tessuto commerciale cittadino quanto per le persone a passeggio intente a fare shopping" ci spiega l'assessore al turismo Barbara Dumarte.

Quindi come intendete agire per contenere la spesa? "Agiremo con responsabilità e serenità. Taggia è stata già attenta in passato - replica - le luminarie viste l'anno scorso sfruttavano un sistema a basso consumo, led, per il massimo risparmio energetico possibile. Per quest'anno stiamo valutando diversi preventivi e progetti. Stiamo valutando di intervenire sugli orari di accensione, limitandoli. Per il momento è una possibilità".