Una nostra lettrice, Ileana, ci ha scritto per attirare nuovamente l'attenzione sul semaforo di zona La Vesca a Sanremo:

“E’ presente ormai da anni per i noti problemi di via Duca D’Aosta ma di lavori non se ne vedono ed il disagio che crea agli automobilisti è sempre molto elevato. Dovremo aspettare ancora molto? Spero vivamente che pubblichi questa mia ‘lamentela’ a nome di tutti coloro che quotidianamente percorrono l'Aurelia”.