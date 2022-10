Calcio giovanile: weekend ricco di reti per le formazioni dell'Ospedaletti

Weekend ricco di reti per le formazioni giovanili dell’Ospedaletti.

Gli Allievi 2006 allenati da mister Ivan Miatto hanno perso di misura contro il Levante C Multedo, ma hanno comunque mantenuto il primo posto nel girone.

Stesso destino per gli Allievi 2007 di mister Marco Anzalone battuti con una sola rete di scarto dall’Albenga.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi 2006

Ospedaletti - Levante C Multedo 3-4

Marcatori: Caffi (2), Miatto

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Rubis, 3 Di Nicola, 4 Caffi, 5 Angeli, 6 Rodigari, 7 Traditi, 8 Molinari, 9 Colucci, 10 Sartori, 11 Miatto

A disposizione: 12 Sambito, 13 D’Alessandro, 14 Consalvo, 15 Magnani, 16 Mema, 17 Raviola, 18 Di Michele, 19 Rosato, 20 Anfossi

Allenatore: Ivan Miatto

Allievi 2007

Albenga - Ospedaletti 5-4

Marcatori: Avandro, Larosa, Pafumi, Burdilla

Ospedaletti: 1 Mariga, 2 Simsondini, 3 Rondinone, 4 Gonella, 5 Pafumi, 6 Lazri, 7 Klersi, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 La Rosa, 11 Luci

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Zoccali, 14 Tiago, 15 Abderrahim, 16 Burdilla, 17 Barrie, 18 D’Amore, 19 Monterosso

Allenatore: Marco Anzalone