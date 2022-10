Calcio, due amichevoli con la Sanremese per i Pulcini 2013 della Polisportiva Vallecrosia Academy

Fine settimana impegnativo per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Sabato, nel pomeriggio, allo ‘Zaccari’ a Camporosso sono scesi in campo i Pulcini primo anno leva 2013 che hanno affrontato, in due amichevoli, la Sanremese Calcio.

I giovani atleti hanno giocato sia sul campo in erba che su quello sintetico della struttura Raoul Zaccari, trascorrendo un pomeriggio all’insegna del divertimento e del confronto tecnico.

“Ringraziamo la società Sanremese Calcio per la sua disponibilità nell’organizzazione degli incontri” - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy.