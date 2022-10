La spaccatura nella Lega, Luigi Basso: "Parlare di un partito che rappresenti il Nord equivale a tutelare i dinosauri"

"L'identità dei popoli e la loro conseguente richiesta di autonomia sarà il tema centrale di questo secolo, non solo in Italia. Il crollo della Lega Nord e della Lega per Salvini Premier ha riacceso il dibattito, e questo è un bene, anche se si tratta di un dibattito che in questi primi giorni è partito col piede sbagliato", così al nostro giornale il segretario di Grande Nord - Grande Liguria Luigi Basso, ex esponente leghista per 10 anni assessore al Bilancio del Comune di Diano Marina.

Prosegue dunque, il dibattito iniziato con l'intervento dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito.

"Infatti parlare oggi di un partito che rappresenti e tuteli il Nord o la Padania equivale a parlare di creare un'associazione che tuteli i dinosauri: non avrebbe senso, perché come si sono estinti i grandi rettili, così è morta per sempre l'Unità Politica del Nord, che poggiava su un'economia agricola, industriale, commerciale ed artigianale interconnesse tra di loro, che l'ingresso nella "UE dei burocrati" ha distrutto e raso al suolo imponendo quote latte, chiusura delle stalle, delocalizzazione, liberalizzazioni, concorrenza sleale".