Scienza e innovazione, il grave ritardo dell’Europa

Se il nostro continente è forte per produzione e produttività scientifica, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la conversazione della scienza in innovazione. Lo scarto di Italia ed Europa rispetto a Cina e USA, in questo senso, risulta evidente.

Un ritardo che è ancora più grave nelle life sciences e nelle tecnologie digitali avanzate, come ad esempio il machine learning, l’Intelligenza Artificiale, l’Internet of Things, l’Agri and Food Tech e tutte le tecnologie industriali come fotonica, nanomateriali, microelettronica. Settori che richiedono investitori specializzati e fondi capaci di trainare la traslazione delle tecnologie.

A trainare il settore, in questo senso, sono ancora pochi protagonisti. In primo luogo, ovviamente, la sanità. È andato in scena in questi giorni, infatti, un importante convegno internazionale all’Università di Udine, con relatori esperti e docenti del calibro di Alberto Mantovani, Maria Chiara Carrozza, Silvio Brusaferro, nonché il Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi. Al centro della discussione proprio le nuove tecnologie, per un progresso totale della sanità. "Guardare al futuro è, da sempre, compito e prerogativa dei ricercatori - ha spiegato il rettore dell'ateneo friulano, Roberto Pinton - che, grazie all'approccio scientifico, proiettano le esperienze del passato nel mondo di domani disegnando scenari di evoluzione sociale economica, culturale e tecnologica".

Accanto alla sanità, poi, c’è un altro settore capace di investire in tecnologia e in grado di farlo da tempi non sospetti. Stiamo parlando del gaming, una vera e propria industria vista la capacità di generare profitti e offrire occupazione. Qui l’esempio da portare in questo discorso sull’innovazione è quello rappresentato dal gambling, dove piattaforme di gioco online hanno introdotto importanti novità: utilizzo di Big Data, Intelligenza Artificiale, Machine Learning per un gioco responsabile, nonché tutto quello che è relativo a grafica, suoni, piattaforme digitali e mobile friendly.

Per i segmenti meno lungimiranti, però, ecco un valido alleato per la transizione tecnologica: il Fondo Europeo per gli Investimenti, anche noto come FEI. C’è la sua firma, infatti, su 50 investimenti localizzati in Italia. Un vero e proprio toccasana, insomma, per accelerare lo sviluppo di mercati tecnologici che, senza iniziative di singole aziende e senza l’aiuto economico di enti e istituzioni, rimarrebbero statici se non direttamente bloccati.

Per far sì che il vento del cambiamento e dell’innovazione sia un vento continuo e duraturo e non una semplice brezza, serve anche un cambiamento di mentalità. Una nuova consapevolezza, insomma, in grado di risolvere la lacuna europea.