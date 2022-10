Imperia: ciclismo, la 'Blu di Mare-Circolo Parasio' si è laureata campione regionale Csain

Si è disputata ieri la seconda edizione della manifestazione cicloturistica ‘Seekom’. Sul percorso, che si snodava nelle strade dell'entroterra imperiese, i ciclisti hanno passato una rilassante domenica conviviale, senza lo stress del cronometro e riassaporando il sano clima sportivo.

A vincere è stata la Blu di Mare-Circolo Parasio che si è portata a casa anche il titolo di Campione Regionale Csain Cicloturismo a squadre su strada davanti alla UC Sanremo. Per terminare il giro un rinfresco offerto a tutti i partecipanti ha concluso la splendida giornata baciata dal sole e da un caldo decisamente tardo estivo.

Sempre in casa Csain il 23 ottobre si svolgerà la manifestazione cicloturistica fuoristrada ‘La gravellata del Golfo dianese’, organizzata dalla Dianese Outdoor e valida come campionato regionale cicloturistico fuoristrada per società.