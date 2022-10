Stagione 2022-23, allo ‘Zaccari’ prima sessione formativa con il Torino per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Il Torino Academy Fc fa visita alla Polisportiva Vallecrosia Academy. Nelle giornate di venerdì e sabato, infatti, i docenti del Torino Academy FC, Saverio Rufrano e Matteo Campo, sono giunti al campo Zaccari a Camporosso per tenere la prima sessione formativa della stagione 2022-23.

Tutte le leve del settore giovanile del Vallecrosia Academy hanno potuto così sperimentare ed apprendere le tecniche di insegnamento proposte dai docenti del Torino FC. "Grande interesse e partecipazione da parte dei ragazzi” - fa sapere la società biancorossa.

Gli istruttori e i tecnici biancorossi hanno poi completato la sessione con un approfondimento in aula molto coinvolgente e specifico. “La società crede molto nel progetto proposto dal Torino Academy Fc, confermando ed impegnandosi nel sodalizio anche per la stagione 2022-23" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Innovazione e preparazione tecnica specifica per i propri collaboratori rimane uno dei punti fondamentali sui quali la società si impegna per offrire ai propri tesserati sempre il meglio in termini di qualità ed ambienti strutturati”.

Il prossimo appuntamento con il Torino Fc Academy sarà, nuovamente al campo Zaccari a Camporosso, verso fine novembre per la seconda sessione formativa della stagione 2022-23.