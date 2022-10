Ventimiglia: scatta la campagna elettorale, già pronta la 'Federazione delle liste civiche' mentre si 'dividono' Prestileo e Scullino

A Ventimiglia nasce la ‘Federazione delle liste civiche’ e cambia la scena politica della città di confine, in previsione delle prossime elezioni politiche. In attesa di conoscere gli intendimenti del centrodestra e del centrosinistra, si registra la ‘bomba’ del distacco tra l’ex City Manager del comune frontaliero, Marco Prestileo, e l’ex Sindaco Gaetano Scullino.

A Ventimiglia, infatti, stanno nascendo già ora quattro nuove liste civiche, e ne potrebbero arrivare altre, in previsione delle prossime elezioni amministrative che dovrebbero svolgersi tra la primavera e l’estate del prossimo anno. La conferma arriva dallo stesso Prestileo che conferma come la ‘Federazione’ nasca da un “Nuovo progetto, nato da un gruppo che era collegato al candidato Sindaco Scullino, che si è staccato perché vuole candidarsi autonomamente alle prossime elezioni. Noi vogliamo dare voce ai cittadini che, insieme alle liste proporranno un candidato. E, se non ci sarà unità di intenti, siamo già pronti alle ‘Primarie’ per stabilire il suo nome”.

Mentre emerge la scelta dell’ex Sindaco Scullino, che sembra farà una sua lista, abbiamo chiesto a Prestileo il motivo della separazione: “Io rimango sempre suo amico – risponde - ma la politica è un’altra cosa”. La campagna elettorale a Ventimiglia, quindi, è già partita con le prime schermaglie che, secondo quanto appurato, vedono sicuramente già due candidati a Sindaco, uno è Scullino e l’altro uscirà dalla ‘Federazione delle liste Civiche’.

Per quanto riguarda gli altri partiti si attendono le decisioni di centrodestra e centrosinistra, anche se i tempi potrebbero allungarsi ai primi mesi del 2023.

Intanto, proprio dalla ‘Federazione’, arriva la dichiarazione dell’ex Assessore Tiziana Panetta, che ha già aderito: “Mi dicono che pare che personalmente non abbia mai confermato di essere favorevole al progetto. Ed allora, chiarisco: non solo sono favorevole, ma mi sto adoperando, insieme ad altre persone, per lavorare al progetto, consapevole che si tratta di una ‘rivoluzione’ del sistema, un cambiamento che parte dal basso, un progetto aperto a tutti e soprattutto con la volontà e l'impegno di condividerlo con chi abbia interesse a partecipare attivamente per la propria città. Mi sembra che effettivamente qualcosa stia cambiando, prova ne sono i comitati di quartiere che stanno nascendo e/o che si stanno rafforzando, proprio per dare voce alle necessità di Ventimiglia”.

“Come ho sempre sostenuto – prosegue Tiziana Panetta - la collaborazione che nasce da una squadra di ampie prospettive, è l'elemento chiave, fondamentale per poter porre le basi. E da queste basi cercare chi abbia la volontà di spendere il proprio tempo, le proprie energie e le proprie capacità per poi ‘amministrare’. Per questo sostengo che si debba partire dalla persone, senza colori politici, con idee da sviluppare, per cercare di cambiare, cambiando prospettiva. E' difficile, me ne rendo conto, ma forse non impossibile, con l'aiuto di chi ha voglia di mettersi in gioco, per il bene della città. I cittadini devono avere la possibilità di fare una scelta consapevole nelle persone che vogliono li rappresentino, perché (come già sostenuto) si amministra per gli altri, e non per se stessi, e questo comporta grande responsabilità e impegno”.